金价下跌 因鸽派的美联储官员称或早于市场预期加息

路透纽约/伦敦4月4日 - 黄金价格周一下跌，因强劲的美国经济数据提振投资者风险意愿，且一位美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员称，鉴于经济担忧减退，预计联储将早于市场目前预期的时机升息。

1901 GMT，现货金XAU=下挫0.5%，报每盎司1,216.10美元。美国6月期金GCv1收低0.3%，报每盎司1,219美元。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示，美国利率期货市场的走势暗示市场预期2016年仅升息一次甚至不升息‘令人意外’。他说这预期可能‘太过悲观’。罗森格伦通常支持谨慎的货币政策。

“(罗森格伦的讲话)有点鹰派倾向。我认为，市场在解读(他的讲话可能暗示)，美联储会议记录可能较我们预期的更偏鹰派，”道明证券商品策略部门主管Bart Melek说。Melek所指的是将在周三1800 GMT公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录。

“我们看到，短期利率可能较我们所认为的高一点。”

美国商务部周一公布，2月工厂订单较上月减少1.7%，2月耐久财订单经修正后为下降3.0%，前值为下降2.8%。

全球最大黄金支持交易基金SPDR Gold Shares (GLD)的黄金持仓量上周为净流出，这是今年以来首见。

周五数据显示，在3月29日，对冲基金和货币经理持有的黄金多头仓位上升至2012年高位。