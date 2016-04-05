金价结束两日跌势反弹 因股市下跌

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约/伦敦4月5日 - 黄金周二反弹逾1%，结束之前两日的跌势，因风险意愿消散，拖累全球股市下跌，打压美元兑日圆降至17个月低位。
这扶助黄金逆转之前两日的跌势，当时黄金曾跌向2月底来最低水准。不过，美国货币政策的不确定性限制黄金的涨幅。
在一份行业报告显示，3月美国服务业扩张速度加快后，金价缩减涨幅。
1815 GMT，现货金XAU=上涨1.1%，报每盎司1,228.31美元。美国6月期金GCv1收涨0.8%，报每盎司1,229.60美元。
欧美经济数据疲弱拖累全球股市下滑，MSCI全球指数.MIWD00000PUS挫跌1.3%，势将录得2月初来表现最差的一日。
“黄金、白银、日圆、瑞郎和美国公债全线大幅上涨。这是避险的完美风暴，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说。
美国2月贸易逆差增幅超过预期，因出口反弹的力度不及进口，这是美国经济增长在第一季进一步放缓的最新迹象。
黄金对美国利率上升反应非常敏感，因利息上升将提高持有无收益资产的机会成本，且美联储政策的不确定性令金价保持在区间内。
波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一称，市场预期2016年仅升息一次甚至不升息‘令人意外’。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二称，金融市场对美国升息反映的悲观程度超过美联储。
其他金贵金属方面，现货银XAG=升1.3%，报每盎司15.06美元，现货铂金XPT=上涨1%，报947.97美元。现货钯金XPD=下跌0.7%，报544.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
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