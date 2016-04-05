金价结束两日跌势反弹 因股市下跌

路透纽约/伦敦4月5日 - 黄金周二反弹逾1%，结束之前两日的跌势，因风险意愿消散，拖累全球股市下跌，打压美元兑日圆降至17个月低位。

这扶助黄金逆转之前两日的跌势，当时黄金曾跌向2月底来最低水准。不过，美国货币政策的不确定性限制黄金的涨幅。

在一份行业报告显示，3月美国服务业扩张速度加快后，金价缩减涨幅。

1815 GMT，现货金XAU=上涨1.1%，报每盎司1,228.31美元。美国6月期金GCv1收涨0.8%，报每盎司1,229.60美元。

欧美经济数据疲弱拖累全球股市下滑，MSCI全球指数.MIWD00000PUS挫跌1.3%，势将录得2月初来表现最差的一日。

“黄金、白银、日圆、瑞郎和美国公债全线大幅上涨。这是避险的完美风暴，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说。

美国2月贸易逆差增幅超过预期，因出口反弹的力度不及进口，这是美国经济增长在第一季进一步放缓的最新迹象。

黄金对美国利率上升反应非常敏感，因利息上升将提高持有无收益资产的机会成本，且美联储政策的不确定性令金价保持在区间内。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一称，市场预期2016年仅升息一次甚至不升息‘令人意外’。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二称，金融市场对美国升息反映的悲观程度超过美联储。

其他金贵金属方面，现货银XAG=升1.3%，报每盎司15.06美元，现货铂金XPT=上涨1%，报947.97美元。现货钯金XPD=下跌0.7%，报544.50美元。(完)