金价上涨 因美联储谨慎看待升息拖累美元走低

路透纽约/伦敦4月7日 - 黄金周四跳涨近2%，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)最新会议记录公布后，美元兑日圆跌至17个月低位，且全球股市下跌，令投资者对避险资产的兴致重燃。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布3月15-16日政策会议记录显示，美联储似乎不太可能在6月前升息，因联储内部普遍担心其应对全球经济减速影响的能力有限。决策者在3月会议结束时暗示，他们预计2016年将升息两次，但升息时机看似仍未确定。

现货金XAU=盘中上涨1.8%，至两周高位每盎司1,243.50美元，在1823 GMT，上升1.3%，报1,237.60美元。美国6月期金GCv1收升1.1%，报1,223.80美元。

“毋庸置疑，今天日圆是推手。投资者显然在寻求避险，”商品投资公司Logic Advisors创始人之一的Bill O'Neill说。

“欧洲央行会议记录明显偏鸽派。对希腊的关注也越来越高。”

“金价最近的一个阻力位在1,244美元，但升穿1,255美元将可能触及市场新高，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen说。

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三称，美联储在上调短期利率问题上应该保持耐心和谨慎，不过升息应有持续性。

对全球经济成长的担忧打压股市。

“股市下跌，这扶助金价今日的涨势，升向1,250美元是有可能的，”MKS SA交易部门主管Afshin Nabavi说。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)周三的黄金持仓量增加0.51%，至819.60吨，为近两周来首次增加。

现货金=XAG上涨0.9%，报15.19美元。现货铂金XPT=升1%，报951.40美元。现货钯金XPD=跌1.4%，报532.37美元。(完)