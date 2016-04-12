黄金在三周高位之下持稳 白银触及五个半月高位

路透纽约/伦敦4月12日 - 黄金周二持稳，盘中升至三周高位，因美元兑一篮子货币在触及近八个月低位后反弹，且油价上涨扶助风险意愿回暖，而白银升至五个半月高位。

现货金XAU=盘中触及每盎司1,262.60美元高位，后缩减涨幅，在1949 GMT，回落至1,257.01美元，较周一稍晚的水准几无变动。美国6月期金GCv1收涨0.2%，报每盎司1,260.90美元。

现货银XAG=连涨第四日，上升最多2%，至每盎司16.21美元，为10月28日以来现货银的最高水准。

“市场可能认为通胀上升，因此，金属价格也上涨，”RJO Futures资深市场策略师Dan Pavilonis说。

“你看到银和铜等市场从技术上看将出现突破，这吸引交易商进场并开始买入。”

布兰特原油价格触及四个月高位，能源股走坚。

瑞士的MKS的交易部门主管Afshin Nabavi表示，“如果白银继续上涨，黄金应该升穿1,265美元，最终升向1,300美元。”

黄金和白银之比触及两个月来最低，因白银表现好于黄金。现在1盎司黄金的价值相当于77.7盎司白银，2月底时为83.3盎司。

现货铂金XPT=上涨1.2%，报1,000.25美元，此为3月8日来最高。现货钯金XPD=上升0.2%，报546.26美元。(完)