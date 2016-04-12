黄金在三周高位之下持稳 白银触及五个半月高位

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦4月12日 - 黄金周二持稳，盘中升至三周高位，因美元兑一篮子货币在触及近八个月低位后反弹，且油价上涨扶助风险意愿回暖，而白银升至五个半月高位。
现货金XAU=盘中触及每盎司1,262.60美元高位，后缩减涨幅，在1949 GMT，回落至1,257.01美元，较周一稍晚的水准几无变动。美国6月期金GCv1收涨0.2%，报每盎司1,260.90美元。
现货银XAG=连涨第四日，上升最多2%，至每盎司16.21美元，为10月28日以来现货银的最高水准。
“市场可能认为通胀上升，因此，金属价格也上涨，”RJO Futures资深市场策略师Dan Pavilonis说。
“你看到银和铜等市场从技术上看将出现突破，这吸引交易商进场并开始买入。”
布兰特原油价格触及四个月高位，能源股走坚。
瑞士的MKS的交易部门主管Afshin Nabavi表示，“如果白银继续上涨，黄金应该升穿1,265美元，最终升向1,300美元。”
黄金和白银之比触及两个月来最低，因白银表现好于黄金。现在1盎司黄金的价值相当于77.7盎司白银，2月底时为83.3盎司。
现货铂金XPT=上涨1.2%，报1,000.25美元，此为3月8日来最高。现货钯金XPD=上升0.2%，报546.26美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。