黄金从三周高位回落 因股市和美元上涨

路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周三从上日触及的三周高位回落，因美元兑欧元EUR=飙升至两周高位和全球主要股市上涨，此前中国贸易数据意外良好，缓和投资者对该国经济的担忧。

白银没有理会其他贵金属走弱的势态，升至五个半月新高，逼近10个月顶部，在升穿每盎司16美元的关键阻力位后，势将进一步上涨。

美元兑一篮子货币.DXY在昨日跌至近八个月低位后劲升0.9%，且全球主要股市攀升。

1758 GMT，现货金XAU=下滑0.7%，报每盎司1,246.90美元，美国6月期金GCv1收跌1%，报1,248.30美元。

“股市上涨和美元反弹黄金施压，”MKS交易部门主管Afshin Nabavi说。

“但总的来说，黄金昨日没能升穿1,265美元，看来在1,240美元左右有良好买需，所以我认为，黄金交投在区间内。实货需求仍将非常迟缓。”

其他贵金属方面，现货银XAG=上扬0.9%，至五个半月高位每盎司16.31美元。

黄金和白银价格比跌至三个半月低位，因白银跑赢黄金。

白银支持上市交易基金(ETF)有大量流入，反映投资者对白银的兴致强劲。路透追踪的白银ETF的白银持仓量自今年初以来急增了946吨。

现货铂金XPT=上涨0.3%，报每盎司999.01美元。现货钯金XPD= 下滑0.4%，报542.15美元。(完)