黄金从三周高位回落 因股市和美元上涨

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周三从上日触及的三周高位回落，因美元兑欧元EUR=飙升至两周高位和全球主要股市上涨，此前中国贸易数据意外良好，缓和投资者对该国经济的担忧。
白银没有理会其他贵金属走弱的势态，升至五个半月新高，逼近10个月顶部，在升穿每盎司16美元的关键阻力位后，势将进一步上涨。
美元兑一篮子货币.DXY在昨日跌至近八个月低位后劲升0.9%，且全球主要股市攀升。
1758 GMT，现货金XAU=下滑0.7%，报每盎司1,246.90美元，美国6月期金GCv1收跌1%，报1,248.30美元。
“股市上涨和美元反弹黄金施压，”MKS交易部门主管Afshin Nabavi说。
“但总的来说，黄金昨日没能升穿1,265美元，看来在1,240美元左右有良好买需，所以我认为，黄金交投在区间内。实货需求仍将非常迟缓。”
其他贵金属方面，现货银XAG=上扬0.9%，至五个半月高位每盎司16.31美元。
黄金和白银价格比跌至三个半月低位，因白银跑赢黄金。
白银支持上市交易基金(ETF)有大量流入，反映投资者对白银的兴致强劲。路透追踪的白银ETF的白银持仓量自今年初以来急增了946吨。
现货铂金XPT=上涨0.3%，报每盎司999.01美元。现货钯金XPD= 下滑0.4%，报542.15美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。