黄金回落 因美元走坚和股市上涨

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透纽约/伦敦4月14日 - 黄金价格周四下跌逾1%，因美元连涨第三日且全球股市攀升至年内高位，美国今年货币政策前景的不确定性使金市波动性上升。
1832 GMT，现货金XAU=下滑1.3%，报每盎司1,226.06美元。美国6月期金GCv1收跌1.7%，报每盎司1,226.50美元。
黄金持稳，在今年首季录得近30年来最大季度升幅，因预期今年美联储加息次数减少。
黄金对利率上升反应敏感，利率上升将增加持有黄金等无收益资产的机会成本，利率攀升也提振美元。
亚特兰大联储总裁洛克哈特称英国退欧将是重大事件，但不应影响美联储可能在6月升息的旋律。
美元兑一篮子货币.DXY上涨0.5%，因风险意愿改善驱使投资者减持低收益货币，但在弱于预期的3月美国消费者物价指数公布后，美元缩减升幅。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares(GLD)的黄金持仓量周三减少5.05吨，至一个月最低。
其他贵金属方面，钯金表现出色，受在关键的费波纳奇回档技术位上方的技术性买盘推动跳升。现货钯金XPD=上涨最多3.4%，至4月4日来最高的每盎司561.02美元，今日涨幅为一个月来最大。
现货银XAG=下滑0.4%，至每盎司16.13美元，昨日触及10月底来最高水准。现货铂金XPT=跌0.6%，报989.03美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。