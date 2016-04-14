黄金回落 因美元走坚和股市上涨

路透纽约/伦敦4月14日 - 黄金价格周四下跌逾1%，因美元连涨第三日且全球股市攀升至年内高位，美国今年货币政策前景的不确定性使金市波动性上升。

1832 GMT，现货金XAU=下滑1.3%，报每盎司1,226.06美元。美国6月期金GCv1收跌1.7%，报每盎司1,226.50美元。

黄金持稳，在今年首季录得近30年来最大季度升幅，因预期今年美联储加息次数减少。

黄金对利率上升反应敏感，利率上升将增加持有黄金等无收益资产的机会成本，利率攀升也提振美元。

亚特兰大联储总裁洛克哈特称英国退欧将是重大事件，但不应影响美联储可能在6月升息的旋律。

美元兑一篮子货币.DXY上涨0.5%，因风险意愿改善驱使投资者减持低收益货币，但在弱于预期的3月美国消费者物价指数公布后，美元缩减升幅。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares(GLD)的黄金持仓量周三减少5.05吨，至一个月最低。

其他贵金属方面，钯金表现出色，受在关键的费波纳奇回档技术位上方的技术性买盘推动跳升。现货钯金XPD=上涨最多3.4%，至4月4日来最高的每盎司561.02美元，今日涨幅为一个月来最大。

现货银XAG=下滑0.4%，至每盎司16.13美元，昨日触及10月底来最高水准。现货铂金XPT=跌0.6%，报989.03美元。(完)