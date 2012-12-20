重发-《全球贵金属分析》黄金涨势延绵多年,但眼下是否已是强弩之末?

(重发以补上内文第七段引语的分析师姓名和公司名)

记者 Jan Harvey; 编译 洪曦

路透伦敦12月19日 - 金价很快将完成连续第12年上涨.不过,黄金的长期牛市是否也正在走向终结?

即使是围绕美国财政悬崖的恐慌情绪,也未能对黄金买兴起到多大提振作用.黄金通常是困难时期的安全投资工具.自2001年开始,黄金的年平均价格就从未停止过攀升的脚步.

许多银行依然信誓旦旦,认为金价将在2013年触及纪录高位,但是迄今为止这些银行判断的依据--超低利率和通胀忧虑--都没有让金价突破过去一年的横向波动通道.

美国联邦储备理事会(美联储, FED)在11月推出最新一轮的刺激计划,黄金以短暂的一波涨势作出回应,但很快就遭遇了卖盘.

年底交投清淡,黄金价格也较四周前下降了将近5%,进一步削弱今年涨幅.金价今年愈发有可能录得2008年至今最小年度涨幅,也就是7%左右.

现货金价格 周三徘徊在每盎司1,666美元附近,仍比去年纪录高点1,920.30美元低13%,并且要远低于那时黄金多头人士预期的2,000美元水平.

"测试一个市场的方式是看其在逆境下如何表现,而黄金的表现并不好."黄金经纪商Sharps Pixley首席执行官Ross Norman说.

今年的黄金均价虽然仍在每盎司1,668美元的纪录高位,但与年初时分析师们预估的均价1,765美元相比,还是差了不少.

技术图表显示,黄金从2011年纪录高点下跌以来,即保持在宽幅横向整理趋势通道内.

路透上周进行的一份调查结果显示,12位分析师中有10人仍预计,金价料在明年一并创下日内和平均价格纪录高位.

但以低利率、欧元区主权债务忧虑加剧和通胀风险为投资理由的黄金多头人士,却遇到了效益递减法则.

上周美联储公布新一轮货币刺激计划,称将每月买入450亿美元较长期公债,而金价涨势只维持了几个小时.

上一次美联储在9月13日推出类似举措时,曾激励黄金大涨至年内高点.

欧元区债务问题没能给今年黄金表现起到太积极的作用,这是由于欧元兑美元承受了压力,进而打压以美元计价的资产价格.

当西班牙公债收益率在7月升穿7%水准时,金价仍在今年的低点附近徘徊.

年内美国的实质利率一直都维持在超低水平,却未带动价格大幅走高.尽管央行出台了宽松的货币政策,但美国和欧元区的通胀预期依旧变动不大.

若浏览2012年各资产回报率图表,请点选

(link.reuters.com/muc46s)

若浏览2012年各类商品回报率图表,请点选

(link.reuters.com/faz36s)

若浏览经通胀调整金价图表,请点选

(r.reuters.com/pun62s)

若浏览美国期金横向波动通道图表,请点选

(link.reuters.com/zyf74t)

**利率风险**

实质利率上调可能是金价走高的最大威胁,因为利率上升会增加持有黄金(而非较高收益率投资工具)的机会成本.

高盛在本月的一份报告中表示,美国经济前景更为强劲,可能会催升利率明年调高,进而让金市周期转向.

"我们的...模型显示,美国经济成长前景改善,超过美联储资产负债表扩张的效用.黄金价格周期正在接近一个拐点."高盛称.

但高盛所指的明年美国经济前景改善,并非是板上钉钉之事,特别是考虑到财政悬崖正在逼近.

由于"财政悬崖"的不确定性,分析师在11月路透调查中降低了2013年美国经济成长预估,为连续第四个月下调.分析师们认为,2013年美国经济成长率料在2%;但一些人预计,在不计入财政悬崖风险的情况下,经济成长预估还应高出1-1.5个百分点.

如果财政悬崖谈判无法避免危机来临,美国经济成长也因此陷入停滞.黄金价格料会上扬.此外,若通胀率大幅走高,也将催升金价跳涨,因为黄金具有保值能力.

诚然,依旧有投资人青睐黄金.实货黄金和实货支持投资产品的需求很强劲,黄金上市交易基金(ETF) 的持仓量在近几个月屡创新高.

然而,黄金价格要想重回每盎司1,900美元甚至达到更高水平,需要有比以往更加强劲的刺激要素.

"什么因素才能让黄金价格超越前次的纪录水平?"Sector Investment Managers的Angelos Damaskos说."可能是欧元区发生较严重的危机;或许明年时发现用于希腊重组的新资金不够,并因此再度申请救助;或许西班牙申请更多资金;或者欧元区发生其他较大事件."

在类似危机状况没有发生的条件下,财政悬崖的逼近、更多宽松举措以及官方机构的买盘都利好黄金,但是还不足以支撑金价升向2,000美元大关.

"目前黄金所处的市场环境是好的,但不会随着时间推移变得更好,因此可以预见黄金的上档趋势将有所放缓."瑞士信贷银行分析师Tobias Merath称.