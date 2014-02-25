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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 11:41 BJT

全球贵金属：1月欧元区黄金持有量增加，土耳其则削减持金量--IMF

路透新加坡2月25日 - 国际货币基金组织的初步数据显示，1月欧元区黄金持有量增加7.776吨，至10,787.434吨，而土耳其的黄金持有量则减少31.171吨至488.578吨。(完)

(编译 李春喜 审校　李爽)
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