印度经济: 央行考虑在极端情况下限制银行业的黄金进口

路透孟买2月6日 - 印度央行周三表示,其将考虑在极端情况下限制银行业的黄金进口额和进口量.印度为全球最大黄金消费国,而该国目前正在应付经常帐赤字偏高问题.

印度央行同时称,其还考虑引入与黄金挂钩的金融工具,以将担忧通胀的印度民众的储蓄分散,把资金从金条和金币转移到债券上.