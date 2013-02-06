印度经济: 央行考虑在极端情况下限制银行业的黄金进口

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透孟买2月6日 - 印度央行周三表示,其将考虑在极端情况下限制银行业的黄金进口额和进口量.印度为全球最大黄金消费国,而该国目前正在应付经常帐赤字偏高问题.
印度央行同时称,其还考虑引入与黄金挂钩的金融工具,以将担忧通胀的印度民众的储蓄分散,把资金从金条和金币转移到债券上.
此外,该央行亦考虑成立一家黄金银行,以运用大约2万吨的闲置库存.(完) (编译 许娜; 审校 张明钧)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。