特写：政府打压黄金进口 印度家庭熔炼旧首饰当结婚彩礼

2013年8月30日在印度拍到的一位购买金首饰的顾客在付款。 REUTERS/Danish Siddiqui

路透孟买11月29日(记者 Siddesh Mayenkar) -面对黄金供应吃紧以及随之而来的高昂的溢价，印度人将家传的黄金首饰熔掉，通过以旧换新，作为出席亲友家婚礼的礼物。

在孟买Zaveri珠宝市场狭窄的街道上，很多商铺挂着写有“我们回收老旧黄金珠宝”的招牌。由于印度政府打压黄金进口，印度的黄金价格每盎司比伦敦金价溢价125美元。

35岁的Shazia IqbalAhmed表示：“我的兄弟下个月结婚，我们需要给新娘准备珠宝。”他带来了手镯和项链，用以回收再利用。

“我们家觉得，给新娘子的礼物最好能用上我们旧的珠宝配饰，这样光溢价就可以省5万卢比(800美元)，我们最终还能赚点钱。”

印度大约有100万对新人预计将在这个结婚季结婚。持续至明年5月的这个结婚季有71个结婚吉日，仅11月19日当天就有大约3.3万场婚礼举行，是今年结婚人数最多的一天。

黄金首饰是印度传统的结婚礼物，包括吊坠、耳环、项链等，一般在5-10克左右，因此印度对黄金的需求总是很大。新娘的父母通常给的重量更大一些的黄金首饰，如项链或手镯，通常不低于50克。

肆虐的黄金进口致使经常账户赤字飙升，导致印度政府出台新政，对进口黄金征收高昂的税费，以限制进口，珠宝商的供货量因此受限。

珠宝商称，以旧换新的举动或有助于让印度民间大约2万多吨黄金流通起来，这一数字相当于印度储备银行(Reserve Bankof India)黄金官方储备的约35倍。

KumarJain说：“在这个结婚季，由于市场上黄金短缺，人们开始用回收黄金。”他在Zaveri黄金市场经营着一家黄金零售店铺。

Jain预计，从本财年到2014年3月，大约会有400吨回收黄金进入市场，而根据汤森路透的数据，常规数字大约为130吨。

全印度宝石和珠宝贸易联盟(All India Gems and Jewellery TradeFederation)主席HareshSoni表示：“整体的人气很疲弱，政府不鼓励进口导致黄金的溢价很高。绝大多数消费者寻求以旧换新。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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