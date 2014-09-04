黄金国际板拟9月底在沪交易 除主板品种外增三新品种--报载

路透上海9月4日 - 据上海证券报周四报导，黄金国际板拟于9月底在上海自贸区启动交易，相关规则也浮出水面。境内外投资者除可以交易上海黄金交易所的部分交易品种外，国际板还将新设三个品种，意在与国际市场接轨。

黄金国际板将利用上海自贸区的特殊定位，通过引入境外会员，吸引境外投资者参与交易，设立自贸区交割仓库等方式，促进中国黄金交易市场的国际化。同时，将人民币标价的黄金产品推向国际市场，争取形成以人民币计价的黄金价格指数体系。

报导称，上海黄金交易所拟选择11个品种，包括三个新设品种。交易采用人民币结算，境内外投资者获准在同一交易系统内撮合成交，形成同一价格。这意味着金交所借助国际板，将境外投资者引入了主板（即现有市场），打通了国内外黄金市场。

目前，金交所现有市场挂牌产品主要为黄金，白银，铂金等贵金属产品，共有13个交易品种，以现货实盘交易为主，辅以延期交割品种（T+D）。按计划，金交所拟在主板选择八个现货品种，并在国际板新设三个品种，共11个品种供境内外投资者共同参与交易。

规则还拟定，境内外投资者的资金和账户相互隔离，境内投资者以现有账户参与国际板交易，区内和境外投资者以自由贸易账户或非居民账户（NRA）参与主板和国际板交易，投资者资金进出必须通过同一账户，没有额度限制，境内投资者参与国际板交易，或者境外（区内）投资者参与主板交易，可实物交割，但不可出库。

一位黄金业内人士对记者表示，上述规则中有两个关键点，一个就是资金清算问题。按照目前的规则理解，境外投资者参与主板合约交易，可实物交割，但不可出库，这就相当于买个ETF，拥有货权，但不能提货。这种情况下，整个交易只需通过后台人民币双向清算完成就可。

“在同一个交易系统中，内外账户相互隔离的话，后台资金清算融通时必将涉及在岸人民币和离岸人民币的换汇问题，预计国际板出炉前，相关部门必将授予黄金交易所一个换汇额度。”该人士指出。

另外一个关键点是三个新品种。该业内人士表示，目前国际黄金市场，专业金商和中央银行交易的对象一般是重量为400 盎司、成色为99.5%的大金锭。本着接轨国际的原则，黄金国际板很可能引进该品种，而另两个新设品种则可能是国际板黄金9999、国际板黄金T+D，若它们按照自贸区黄金实物标准计价，则将成为真正意义上的‘上海金’。

他还指出，对于投资者和贸易商来说，再也不用担心因物流问题而造成的国内外市场的脱节，而如果上海金价格和国际市场有差价时，也将带来不错的套利机会。

上海金交所以自贸区内和境外的商业银行、产用金企业、券商和投资基金等为目标机构，广招国际会员，目前已签约40余家国际会员，其中包括多家外资银行。

在防范风险方面，国际板还将推出一系列新举措，包括交割库分设（国际板实物存放于自贸区，主板实物存放于境内，禁止交叉出库）、限仓制度、实名制等。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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