金价微跌 投资者在欧洲央行会议之前操作谨慎

路透新加坡9月6日电---金价周四在交投清淡中微跌,不过仍距离近六个月高点不远.今日稍晚欧洲央行将举行会议,可能宣布遏制欧债危机的新措施.

消息人士告诉路透,欧洲央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位,这项新购债计划势必会在周四管委会会议上得到通过.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四面临他任职以来最决定性的时刻,他将尽力弥合决策者之间的分歧,并履行其拯救欧元的承诺.(完)