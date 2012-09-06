金价微跌 投资者在欧洲央行会议之前操作谨慎

德媒称宝马或将电动版Mini计划产地从英国改至德国
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透新加坡9月6日电---金价周四在交投清淡中微跌,不过仍距离近六个月高点不远.今日稍晚欧洲央行将举行会议,可能宣布遏制欧债危机的新措施.
消息人士告诉路透,欧洲央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位,这项新购债计划势必会在周四管委会会议上得到通过.
截至0014GMT,现货金微跌1.55美元,报每盎司1,691.49.上周美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克对美国就业市场的悲观评价,稍早曾激励投资者买入黄金,投资者认为美联储不久可能推出更多刺激政策.
美国12黄金期货持稳,报每盎司1,694.20美元.
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四面临他任职以来最决定性的时刻,他将尽力弥合决策者之间的分歧,并履行其拯救欧元的承诺.(完)
--编译 李春喜/肖群英;审校 孙茉莉
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