明年中国黄金需求或增长10%--WGC

2010年9月9日在上海金交所拍到的资料图片。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透东京11月30日电（记者 Osamu Tsukimori）---世界黄金协会(World Gold Council,WGC)周五称，受助中国强劲需求以及印度需求的复苏，2013年全球黄金需求将继续保持强劲态势，维持连续13年的牛市行情。

世界黄金协会董事总经理MarcusGrubb在接受路透采访时称，因中国经济增长料回升，2013年中国的黄金需求可能比今年约800吨的水平增长约10%。

“已有证据显示中国经济已触底回升，”Grubb说道。

“因中国春节因素，明年第一季度黄金将保持强势。我认为2013年中国将表现强劲，因其经济开始复苏。”

他没有对印度的黄金需求增长给出预计数字，但表示，在2012年印度黄金需求下降约20-25%後，需求将反弹。

他还给出了会推动2013年黄金需求增长的其他因素，包括因全球金融问题西方投资需求强劲，以及各国央行购买黄金等。

他补充称，2012年全球黄金需求可能下降约5-7%，至约4,100吨。（完）

编译：程芳 发稿： 王燕焜

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