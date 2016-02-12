焦点:股市溃败之际 被冷落多年的黄金重获投资者青睐

2014年11月20日在苏黎世拍到的金砖。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透纽约2月12日 - 相对前几年而言，金价可望实现持续上扬的机会加大，因美元走软、油价暴跌以及围绕全球经济的担忧，激活了黄金的避险地位，使之成为全球金融市场的宠儿。

上一次金价在连续10个交易日内涨逾10%是在2011年，当时的金市正逢十年涨势的最后一波，不久之后便在每盎司1,920美元上方触顶。

现货金XAU=周四飙升5%，录得七年多来最大单日涨幅，因投资者预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)或许非但不能升息，反而需要降息。

今年至今金价已攀升20%达到每盎司1,260.60美元，基金预计未来6-12个月的金价有望涨至1,300-1,400美元。

尽管美联储避免推出准备金负利率，但主席叶伦周四在国会作证时告诉议员，美联储会在必要时考虑负利率选项。

虽然人们对黄金市场的信心日渐增强，但无人预计金价能在较短时间内回升至2011年触及的纪录高位。

多数交易商也认为，本轮上涨的速度和幅度，让金价很容易在近期内出现获利了结和震荡。但他们也说，从长期来看，金价应该会上涨。

“如果你在寻找阻力最小之路，现在就是黄金了。我认为这波行情是有支撑的。我认为这不是短期的，”Sica Wealth Management的投资长Jeffrey Sica说。

DoubleLine Capital的联合创始人兼执行长Jeffrey Gundlach说，随着投资者对央行失去信心，金价将达到每盎司1,400美元。

金价通常在美元下跌时上涨，在美元上涨时下跌。二者的关联在于利率。在利率上升时，持有黄金的机会成本也随之上升。黄金不能生息，而且还有存放和保险的成本。

受供应过剩拖累，国际油价CLc1LCOc1自2014年中以来已下跌逾70%，另外全球指标股指MSCI明晟全球指数.MIWD00000PUS周四收盘价较去年5月创下的纪录高点下跌逾20%，证实全球股市已步入熊市。在大宗商品和股市均下跌之际，投资者被吸引到黄金和债券等风险较低的投资。

**黄金买盘全面涌现**

Tocqueville Asset Management旗下黄金基金的联席投资组合经理John Hathaway表示，金市有足够动能，一旦市场稍事休整，将吸引更多的投资者涌入。该基金管理的资产规模为10亿美元。

黄金买盘全面涌现，周四黄金期货成交量飙升至2014年底以来的最高水准，黄金选择权(期权)热络情况则令资深交易商也感到吃惊。

Dillon Gage是全球最大实货贵金属交易商之一，其总裁Terry Hanlon称，买单已让他应接不暇。

近期对黄金上市交易基金(ETF)的这波买兴，为将近五年来最大。

对于许多基金经理来说，一周前黄金突破位于每盎司1,130美元的200日移动均线，已明显改善了金市的技术面。市场将200日移动均线视为关键的心理阻力位。

“这是我们所希望看到的第一步，”Cabot Money Management总裁兼首席投资长Robert Lutts称。

如果出现更多利多技术信号，比如50日移动均线上穿200日移动均线，即出现所谓偏多技术形态“金叉”，他会更有信心。目前只差20美元就到该点位。

“人们不放心多种货币，所以就把资金投向他们有信心的一种货币--黄金。”独立投资经理Dennis Gartman称。

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