黄金表现难尽人意 投资者被迫另寻新欢

图中为在慕尼黑ProAurum金店拍摄到的金条。 REUTERS/Michael Dalder

路透伦敦7月22日 - 寻找另类资产的投资者正从金市撤离。金价未能像人们期待的那样上扬，而最近又陷入剧烈震荡格局，比如周一的大跌，投资者只好去其他地方寻求收益和避险。

作为金市中坚力量的珠宝买家和央行仍大多坚守阵地，但长期以来青睐黄金的银行和黄金死多现在则是一朝被蛇咬，十年怕井绳。

连续两年下跌后，金价自2月以来一直表现平静，但周一却暴跌至五年低位，因亚洲时段基金大举清算促使金价跌破重要关口，从而引发一波止损卖盘。

金价自1999年开始一路上扬，至2011年9月触及每盎司近2,000美元的纪录高位，上演了一轮持续12年的大牛行情，但周一跌至五年低位，却将此间录得的涨幅回吐一半。

“有观点认为，黄金近期不能算是对冲金融市场风险的合格避险工具，相比之下美元要称职得多，”Investec Asset Management基金经理George Cheveley称，“随着美国经济复苏，美元成为取代黄金的避险资产的观点重燃”。

上周公布的数据显示，对冲基金和基金管理人大幅下调对纽约商品期货交易所(COMEX)期金将上涨的预期。此外，全球最大黄金上市交易基金(ETF)的持金量周一降至2008年9月以来最低。

尽管如此，相对于其他资产而言，金价近来虽下跌，但估值看起来依然偏高。

“例如，若将金价与石油、铜或美国房价相比，没有哪个会显示黄金特别有吸引力，”Barings旗下资产配置研究主管Christopher Mahon说。

“因此，不仅仅是当前的环境--即相当正常的经济复苏，对金价走势不利，而且黄金的确没有太多投资价值。与2007年相比，金价依然相对偏高，而且黄金在你认为应该有较好表现的时候也表现不佳。没有哪点能够真正说得通。”

**升息前景**

可能对金价有利的因素今年都被美国升息前景抵消了。这将是美国近10年来的首次升息。

超低利率曾扶助金价飙升至纪录高点，但利率上升将削弱黄金这一无息资产的魅力，同时还会提振美元。

“当前人们仍将注意力集中在美国利率上，”Mitsui Precious Metals的分析师David Jollie说。“大家确实都在追求收益率，大宗商品恰好不受亲睐。这将限制大宗商品投资者的规模。”(完)

(编译/审校 许娜/汪红英/王洋)

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