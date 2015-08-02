金价在美国公布疲弱数据后上涨 但本月跌幅为两年最大

路透纽约/伦敦7月31日 - 金价周五扭转稍早跌势，因在美国公布逊于预期的经济数据后，美元下挫，但金价仍势将创逾两年最大单月跌幅，因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)很快将升息。

美国劳工部称，一项衡量劳工成本的广泛指标雇用成本指数第二季小幅增长0.2%，为1982年第二季开始记录以来最小增幅，首季增长0.7%。

“美国没有薪资通胀，这带动欧元/美元大涨，从而给整体商品市场带来支撑,”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。

现货金盘初一度下滑，之后反弹，大涨1.4%，至1,103.13美元日高，1834GMT，现货金升0.8%，报1,095.80美元。

美国8月期金收高0.6%，报每盎司1,094.90美元。

7月24日，金价跌至五年半低点1,077美元，动摇了投资人的信心。本月迄今，金价重挫6.4%，为2013年6月来最大单月跌幅。

在雇用成本数据公布后，美元指数挫跌达1.1%。

美国商务部周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.3%，第一季则从先前公布的萎缩0.2%上修为成长0.6%。该数据令投资人对美联储在9月升息的预期升温。

下一重要数据将是8月7日出炉的美国非农就业报告。

Argonaut Securities分析师Helen Lau表示，投资需求减弱以及实货买兴低迷令金价有进一步下滑的风险。

美银美林全球研究报告显示，截至7月29日该周，投资人从贵金属基金中撤资12亿美元。

现货银上涨0.7%，报每盎司14.75美元。现货铂金跌0.4%，报每盎司982.25美元。现货钯金大跌1.2%，报每盎司611美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。