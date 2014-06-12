铂金和钯金录得约一年来最大单日跌幅

路透纽约/伦敦6月12日 - 铂金和钯金周四录得约一年来最大单日跌幅，之前南非矿商和工会达成协议，将结束为期五个月的罢工，而伊拉克的战乱加强黄金的避险地位。

Amplats、Implats和Lonmin与南非矿工与建筑业联盟(AMCU)达成薪资原则协议，令南非矿场恢复运作再迈进一步。这次为南非130年采矿历史上最长时间的罢工。

工会领袖表示，他们将把薪资建议提交给工会成员，工会成员似乎将接纳薪资协议。

“很短期而言，铂金群金属（PGMs）价格将受创，”Newedge贵金属交易商Thomas Capalbo说。

现货钯金一度重挫约5%，至每盎司814.70美元的三周低位，上日因薪资谈判破裂，现货钯金大涨至13年高位。1819 GMT，现货钯金XPD= 重挫4.2%，报821.13美元，录得约一年来最大单日跌幅。

现货铂金XPT=大跌超过3%，至每盎司1,427.80美元的一周低位。最新下挫2.3%，报1.441.70美元。

全球已知的铂金储量八成在南非，罢工令产出约四成全球铂金的矿场停工。

周四伊拉克战乱迅速升级和南非罢工谈判进展的迹象，促使一些投资者出脱铂金多头、黄金空头的押注。

美元下跌，美股下滑，也引发对黄金的买盘。

现货金XAU=上涨1%，至每盎司1,272.90美元。纽约商品期货交易所(COMEX)8月期金 GCQ4 收高12.80美元，报每盎司1,274美元。

现货银XAG= 上涨1.8%，报每盎司19.48美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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