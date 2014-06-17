金价下跌 伊拉克带动的涨势消散令焦点转向美联储会议

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约/伦敦6月17日 - 金价周二下跌，从上日触及的三周高位下滑，因美元上涨，以及中东和西方的紧张关系可能缓和，降低了投资者对避险资产的胃纳。
美国消费者物价指数(CPI)上升，不利金市人气，但对美元有利。交易商说，该数据令对美联储将进一步收紧货币政策的预期增强。
投资者也认为毋须急于在黄金对冲，之前美国公布5月房屋开工数据下跌，反映美国经济整体较疲弱。
中东局势的担忧有所缓解，市场焦点转向为期两天的美联储政策会议，预期美联储将进一步缩减购债。周三美联储将发表政策声明。
1630 GMT，现货金XAU= 下跌1美元，报每盎司1,270.29美元，之前触及约一周低位1,258.85美元。
美国COMEX-8月期金GCcv1下滑4.80美元，报每盎司1,270.50美元。
金价周一触及近三周高位1,284.85美元，对伊拉克战乱作出反应。
西方和伊朗的紧张关系似乎有所缓和，因伊朗和美国磋商伊拉克危机，且伊朗希望结束和西方国家的核争端。
美国劳工部周二公布，美国5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%，为2013年2月以来最大增幅，预估为上涨0.2%，扣除食品和能源的核心CPI较上月增长0.3%，预估为上涨0.2%，为2011年8月以来最大升幅。5月民间部门每周平均实质所得下降0.1%，逊于预估的上升0.2%。
美国商务部公布，5月房屋开工下降6.5%，年率为100.1万户，低于预估的103.4万户；5月建筑许可减少6.4%，年率为99.1万户，低于预估的105.0万户。
现货银XAG上涨0.3%，报每盎司19.66美元。现货钯金XPD=上涨0.4%，报每盎司812.65美元。现货铂金XPT= 上扬0.1%，报每盎司1,430.60美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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