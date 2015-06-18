金价升穿1,200美元至约一个月最高 因联储表现谨慎及美元走软

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约/伦敦6月18日 - 金价周四升穿每盎司1,200美元，录得约一个月最大升幅，因在美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示升息可能比许多投资人原本预期的更为缓慢后，美元下滑。
贵金属市场稍早上扬带动银价升至两周最高，但尾盘铂金和钯金买盘动能枯竭。
“都是因美联储及其下调了升息预估，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)分析师Ole Hansen表示。
周三美联储官员表示，只有在就业市场进一步改善后才是升息的适当时机。
今年贵金属价格承压，因投资人预计美联储可能很快将升息。
金价升穿1,200美元关口，2030 GMT，现货金XAU=升1.4%，报每盎司1,202.50美元。美国8月期金GCv1结算价升2.1%，报每盎司1,202美元，为约四周高位。
RBC Capital Markets贵金属策略师表示，对希腊债务危机的担忧以及美元疲弱也提振金价。
其他贵金属方面，现货银XAG=升0.41%，报每盎司16.23美元。现货铂金XPT=跌0.05%，报1,088.50美元，现货钯金XPD=回落0.5%，报每盎司724.5美元。
金价较铂金升水达到114美元，为两年半最高，周二铂金触及逾六年最低。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。