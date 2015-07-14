金价走低 因美元在叶伦国会作证前缩减跌幅

路透纽约/伦敦7月14日 - 金价周二走低，因美元脱离低位，市场静待美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周三、周四在国会作半年度证词陈述，她可能在讲话中提供更多升息时机的线索。

美国6月零售销售意外下降，因家庭减少购买汽车等商品，引发对经济成长再度放缓的担忧。数据公布后，金价一度回稳，因其点燃了对美国经济前景的担忧和美联储升息时机的不确定性，从而打压美元走软。

1835 GMT，现货金XAU=下跌0.3%，报每盎司1,154.60美元。美国8月期金GCv1收跌0.2%，报每盎司1,153.50美元。

“今日公布的零售销售数据温和，因此市场采取观望态度，等待美联储主席叶伦本周稍后的讲话，”道明证券驻多伦多的商品策略师Michael Loewen表示。

“考虑到叶伦明日将发表讲话，在此之前，任何疲弱的经济数据可能扶助缓解金市的紧张情绪，”丹麦盛宝银行的商品研究部主管Ole Hansen表示。

全球股市小涨，之前伊朗与六大国签署的具有里程碑意义的核协议并未立即解除对伊朗的石油禁运。

油价上涨约1%，逆转早盘的跌势，因市场意识到伊朗与六大国签署的核协议并未立即解除对伊朗石油出口的限制。

从技术面看，分析师称看似金市可能进一步回落。

现货银XAG=下跌1.1%，报每盎司15.33美元。现货铂金XPT=回落1%，报每盎司1,021.25美元。现货钯金XPD=跌0.6%，报每盎司653美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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