现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约/伦敦3月25日 -金价周二小涨，因低吸买盘、技术性买入和地缘政治紧张关系等因素合力扶助黄金在上日下跌2%后反弹。
在数据显示美国3月消费者信心急升至六年高位和1月房价大幅上涨后，金价盘初挫跌至五周低位，因数据显示经济表现强劲。
分析师表示，利多的“黄金交叉”技术形态支撑金价，带动技术性买入。
1757 GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,311.26美元，稍早触及1,305.59美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)-4月期金收高20美分，报每盎司1,311.40美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值多约10%。
金价升幅受限，此前美国费城联储总裁普洛瑟称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)应该将利率目标设定为到2015年底将短期利率调升至3%，到2016年调升至4%。。
欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼指出，欧洲央行买进银行资产以击退通缩，并非“毫无可能”，显示德国央行在这个议题上的态度有所软化。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR GoldTrust的黄金持仓量周一上升至821.47吨，为12月来最高，反映投资人对黄金的兴致。
香港政府统计处周二数据显示，2月份香港对中国内地的黄金总出口为125,004公斤(125.004吨)，按月升近22%；月内净流入中国的黄金量按月亦增25%。
不过，交易员称，人民币走低和中国黄金价格贴水将可能限制3月的黄金需求。
现货银涨0.1%，报每盎司19.91美元。现货铂金下跌0.5%，报每盎司1,415.50美元。
现货钯金下滑0.7%，报每盎司786美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席容克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。