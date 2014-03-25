路透纽约/伦敦3月25日 -金价周二小涨，因低吸买盘、技术性买入和地缘政治紧张关系等因素合力扶助黄金在上日下跌2%后反弹。

在数据显示美国3月消费者信心急升至六年高位和1月房价大幅上涨后，金价盘初挫跌至五周低位，因数据显示经济表现强劲。

分析师表示，利多的“黄金交叉”技术形态支撑金价，带动技术性买入。

1757 GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,311.26美元，稍早触及1,305.59美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)-4月期金收高20美分，报每盎司1,311.40美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值多约10%。

金价升幅受限，此前美国费城联储总裁普洛瑟称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)应该将利率目标设定为到2015年底将短期利率调升至3%，到2016年调升至4%。。

欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼指出，欧洲央行买进银行资产以击退通缩，并非“毫无可能”，显示德国央行在这个议题上的态度有所软化。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR GoldTrust的黄金持仓量周一上升至821.47吨，为12月来最高，反映投资人对黄金的兴致。

香港政府统计处周二数据显示，2月份香港对中国内地的黄金总出口为125,004公斤(125.004吨)，按月升近22%；月内净流入中国的黄金量按月亦增25%。

不过，交易员称，人民币走低和中国黄金价格贴水将可能限制3月的黄金需求。

现货银涨0.1%，报每盎司19.91美元。现货铂金下跌0.5%，报每盎司1,415.50美元。

现货钯金下滑0.7%，报每盎司786美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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