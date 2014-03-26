金价滑向1300美元 因美国耐久财订单数据强劲

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
* 和COMEX-4月黄金期权到期相关的结清头寸，令金价受压
* 俄罗斯和土耳其2月增加黄金储备
* 巴克莱上调金价预估
路透纽约/伦敦3月26日 -黄金价格周三跌至近每盎司1,300美元，因令人鼓舞的美国制造业数据降低黄金对机构投资者的吸引力，金价挫跌至逾五周低位。
美国2月耐久财订单反弹，令金价承压。
交易商说，和纽约商品期货交易所(COMEX)-4月黄金期权到期相关的结清头寸压力，以及没有实货黄金买盘，也压低金价。
“过去几周基金相当积极买入黄金，即使有结清头寸，但我认为他们仍然看多黄金，”MarexSpectron贵金属部主管David Govett说。
1832GMT，现货金跌0.6%，报每盎司1,302.31美元，稍早跌至2月中来最低的1,300.09美元。
COMEX-4月期金收低8美元，报每盎司1,303.40美元，路透初步数据显示，成交量较30日均值多约10%。
国际货币基金组织(IMF)数据显示，俄罗斯2月增加黄金储备7.247吨，至1,041.96吨，土耳其在1月大幅减少黄金储备后，在2月增加黄金储备。
巴克莱将今年金价预估由1,205美元上调至1,250美元，因考虑到年初以来金价表现。
现货银跌0.9%，报每盎司19.74美元。现货钯金下滑0.9%，报每盎司774.60美元。现货铂金下跌0.8%，报每盎司1,401.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透东京4月20日 - 日本政府4月上调对企业信心的评估，为四个月来首次。此前日本央行短观调查显示日本4月制造业信心连续第八个月上升。
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。