黄金升至11周高位 因美联储没有提供升息时机的明确信号

路透纽约/伦敦2月2日 - 金价周四升至11周高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)在最新的政策声明中，没有对3月升息的可能性提供明确信号，引发美元再次下跌。

美元兑一篮子货币跌至11月中来最低水准，但稍后转至平盘以上，令黄金缩减涨幅。

现货金盘中升至11月17日来最高1,225.30美元，在1922 GMT，上涨0.6%，报1,216.10美元。美国4月期金上涨0.9%，收报1,219.40美元。

“金价走高，成功升穿1,220美元的阻力位，”Heraeus交易商Alexander Zumpfe称，“如果收在该水准之上，则将恢复短期上行趋势，可能上探1,235美元。”

MKS交易部门主管Afshin Nabavi说，美元下跌是黄金上涨的主要原因，加上担心政治风险。

“黄金得益于周三美联储政策会议和近期的美国政策声明，”RBC Capital Markets在研究报告中说。

周五出炉的1月美国非农就业报告将备受关注。该报告被视为反映经济体质的晴雨表，投资者将从中寻找美国经济劲道足以支持升息的迹象。

在美元创下30年来表现最差的1月后，投资者对黄金的兴致增强。全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加10.7吨，为近四个月来最大单日升幅。

现货银下跌0.3%，至每盎司17.46美元；现货铂金涨0.10%，至997美元。

现货钯金涨0.7%，至每盎司756.98美元。(完)