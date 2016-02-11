央行及中国投资者买盘协助支撑去年第四季黄金需求--WGC

2015年7月13日在首尔拍到的金砖。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透伦敦2月11日 - 世界黄金协会(WGC)周四指出，一些国家央行的黄金买盘，及中国投资人为避免受货币贬值影响而购入黄金，支撑了去年第四季黄金需求，且这股趋势料将持续。

WGC在年度“黄金需求趋势”报告中指出，由于经济受挫激发黄金买气，中国去年蝉连全球最大黄金消费国，领先印度。WGC成员涵盖全球主要金矿公司。

中国第四季的金币需求较上年同期大增25%，中国当局安排人民币一次性贬值之后，消费者购金以寻求财富保值。但WGC表示，中国股市巨震及经济放缓，打击消费者信心，中国的金饰需求较上年同期下滑3%。

金饰是全球黄金需求最大来源，受到金饰需求小幅下滑影响，2015年整体黄金需求几近持平于4,212吨。

报告指出，各国央行持续买入黄金，减少外汇储备的美元比重，去年这类央行买盘小增至588.4吨，仅次于2013年的纪录高位625.5吨。

WGC称，去年下半年央行的黄金买盘急剧加速，第四季跳增25%，因油价下挫以及对全球经济的信心下滑，强化了外汇储备配置分散的需要。

WGC市场情报部门主管Alistair Hewitt乐观看待黄金需求前景，因自从2016年年初以来，金价已出现一波劲升，投资人面临股市震荡及全球经济可能衰退的警讯，纷纷购金避险。

黄金的投资需求正在改善，今年黄金上市交易基金(ETF)已转为资金净流入。

“展望后市，实货需求将持续受到多项因素支撑，包括央行强劲买盘、及以印度和中国为首的全球一般家庭持续买进金饰、金条及金币，”Hewitt称。“如果只看今年以来的情况，黄金的投资需求不亚于以往任何时候。在股市摇摇欲坠之际，金价表现良好。”

中国去年黄金需求总计达985吨，印度以849吨居次。中印两国合计占全球总需求的近45%，两国的消费者黄金需求分别上升2%及1%。

印度2015年金饰需求创纪录第三高位，达654.3吨。

去年全球黄金供应下滑4%，至4,258吨，部分是因金矿产量减缓。WGC指出，金矿业者自2013年以来已缩减规模，企图降低支出，而金矿产量在2015年第四季萎缩，为2008年以来首次季度下滑。(完)