央行及中国投资者买盘协助支撑去年第四季黄金需求--WGC

焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透伦敦2月11日 - 世界黄金协会(WGC)周四指出，一些国家央行的黄金买盘，及中国投资人为避免受货币贬值影响而购入黄金，支撑了去年第四季黄金需求，且这股趋势料将持续。
WGC在年度“黄金需求趋势”报告中指出，由于经济受挫激发黄金买气，中国去年蝉连全球最大黄金消费国，领先印度。WGC成员涵盖全球主要金矿公司。
中国第四季的金币需求较上年同期大增25%，中国当局安排人民币一次性贬值之后，消费者购金以寻求财富保值。但WGC表示，中国股市巨震及经济放缓，打击消费者信心，中国的金饰需求较上年同期下滑3%。
金饰是全球黄金需求最大来源，受到金饰需求小幅下滑影响，2015年整体黄金需求几近持平于4,212吨。
报告指出，各国央行持续买入黄金，减少外汇储备的美元比重，去年这类央行买盘小增至588.4吨，仅次于2013年的纪录高位625.5吨。
WGC称，去年下半年央行的黄金买盘急剧加速，第四季跳增25%，因油价下挫以及对全球经济的信心下滑，强化了外汇储备配置分散的需要。
WGC市场情报部门主管Alistair Hewitt乐观看待黄金需求前景，因自从2016年年初以来，金价已出现一波劲升，投资人面临股市震荡及全球经济可能衰退的警讯，纷纷购金避险。
黄金的投资需求正在改善，今年黄金上市交易基金(ETF)已转为资金净流入。
“展望后市，实货需求将持续受到多项因素支撑，包括央行强劲买盘、及以印度和中国为首的全球一般家庭持续买进金饰、金条及金币，”Hewitt称。“如果只看今年以来的情况，黄金的投资需求不亚于以往任何时候。在股市摇摇欲坠之际，金价表现良好。”
中国去年黄金需求总计达985吨，印度以849吨居次。中印两国合计占全球总需求的近45%，两国的消费者黄金需求分别上升2%及1%。
印度2015年金饰需求创纪录第三高位，达654.3吨。
去年全球黄金供应下滑4%，至4,258吨，部分是因金矿产量减缓。WGC指出，金矿业者自2013年以来已缩减规模，企图降低支出，而金矿产量在2015年第四季萎缩，为2008年以来首次季度下滑。(完)
(编译 蔡美珍；审校 许娜)
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透纽约1月19日 - 联合技术(United Technologies)旗下开利(Carrier)先前计划将800个工作机会移往墨西哥，然而在美国候任总统特朗普11月对此加以批评之后，联合技术迅速决定保留位于印第安纳州的工厂。
路透台北1月19日 - 身为全球主要商品消费国，人民币强弱与商品价格息息相关。但自去年起，两者却明显脱钩，原油带动商品价格反弹、人民币贬值令贸易商退出市场等或为主因，此令中国在全球商品定价的话语权短暂受挫。