金价下跌1% 交易商关注美联储是否会缩减刺激规模

* 金价在早盘上扬后回落

* 投资者将注意力转向即将开始的美联储政策会议

* 地缘政治紧张局势缓和损及黄金的避险吸引力

路透纽约/伦敦9月16日 - 金价周一走低1%，未能保持住美国前财长萨默斯退出美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席角逐的决定引发的涨势。

萨默斯的声明公布后，金价上扬，但之后涨势消退。

看起来金市投资者将关注点转向周三美联储政策会议结束后，决策者是否会宣布缩减购债规模。市场普遍预期，美联储将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。

1855 GMT，现货金跌1.1%，报每盎司1,312.09美元，稍早下跌1.4%，至1,307.60美元。

交易商交称，金价在萨默斯消息公布后作跳膝式反应上扬，因市场广泛认为较之美联储现任副主席叶伦，他对通胀的立场更“强硬”，目前叶伦成为主席职位的新热门人选。

根据芝加哥商业交易所(CME)集团的Fed Watch提供的数据，交易商目前预计，美联储在明年12月首次升息的几率为55%，在2015年1月升息的几率为68%。上述数据是根据在芝加哥期货交易所(CBOT)交易的联邦基金期货的价格计算得出的。

美国12月期金收涨9.20美元，收报每盎司1,317.80美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约10%。

地缘政治紧张局势缓和也损及黄金的避险吸引力。分析师称，美国及其盟国对叙利亚实施军事打击的可能性目前降低。

其他贵金属方面，现货银回落1.6%，报每盎司21.85美元。现货铂金跌1.1%，报每盎司1,433.74美元。现货钯金攀升0.8%，报每盎司702美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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