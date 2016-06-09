焦点：困守五年之后 金矿企业准备发力成长

图为新西兰北岛Waihi金矿中一景。 REUTERS/Henning Gloystein

路透温哥华/多伦多6月8日 - Barrick Gold(ABX.TO)等金矿企业已准备好扩张，不再念叨要因应金价下滑而削减成本和债务。这是五年来首次出现这样的情况。

企业财务状况已更为稳健，金价自1月以来累计上涨17%至每盎司1,244美元，而且还出现了新的投资者。有这么多利好壮胆，无论是加拿大、澳大利亚还是南非的企业，都在研究如何提高产量。

Barrick勘探和增长部门副总裁Rob Krcmarov表示，增长不是公司近年来的优先要务，已通过卖出资产把140亿美元的债务降低了40%。Barrick是全球最大的金矿企业。

“现在有些投资者开始问我们：下一步准备干什么？”Krcmarov说。Barrick今年3月建立了“增长委员会”，评估内部项目、勘探机会以及收购事宜。

Kinross Gold(K.TO)今年3月决定扩大毛里塔尼亚金矿，这是金矿企业动起来的最初迹象。今年5月，Goldcorp支付5.2亿加元(4.0644亿美元)收购加拿大北极圈金矿项目。

“该行业将来只会有一些规模较小的附加型项目，现有闲置的矿场进行扩张。新投资增长的很大一部分将源于此，”BB&T Capital Markets分析师Garrett Nelson表示。

在过去五年，许多矿业公司削减债务和费用以积累现金流。加上价格上涨，这些资金可以用于增产。

资产负债表的改善已经吸引到投资者，他们重新看到黄金类股的希望，这其中包括亿万富翁索罗斯。[nL3S18E086]

今年金矿商的股价大涨，Philadelphia Gold and Silver Index .XAU飙升98%，而标准普尔500指数.SPX同期涨幅仅有3.5%。

不过，鉴于上次牛市期间开矿和并购定价过高导致资产负债表恶化的记忆萦绕心头，矿商对动荡的金价犹存三分忌惮。

“目前，计划基本处于协商阶段，同时试图让大家认识到，他们在投资组合中确实有这些选择，”富兰克林坦伯顿旗下Franklin黄金和贵金属基金的基金经理Stephen Land称。

Barrick和澳洲Evolution Mining等矿业公司称，成长不只是意味着产量增加，因为产量必须在一定的价格区间盈利。

“我们希望公司的繁荣能够贯穿整个周期，而不只限于金价上涨时期，”Evolution Executive董事长Jake Klein称。

**选择有限**

加拿大Goldcorp执行长David Garofalo称，勘探融资随着金价下跌而下降，意味着收购的“选择很少”。

“实际上最划算的就是内部机会，”他说。

其中一个案例就是澳洲最大金矿企业Newcrest Mining (NCM.AX)。

该公司执行长称，Newcrest正忙于对现有资产实行扩张计划，公司并不是对较大规模的并购机会熟视无睹，只是眼下这不是“主要关注点”。(完)