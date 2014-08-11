企业撙节吸引投资者回归金矿股 未来几月表现料好于金价

路透伦敦8月8日 - 黄金开采类股正在从2013年的谷底反弹，预计未来几个月的表现将好于金价XAU=，因企业提高效率的措施吸引投资者重回这个版块。

多年来项目扩张的过度支出以及不良并购活动的扰动，令黄金矿商股价去年遭受重挫，当时金价也录得了32年来的最大年度跌幅。

黄金矿业股.TRXFLDG7PUAURU暴跌53%，金价在经历了十二年涨势后下挫28%。

2014年的头八个月，黄金矿业股迅速扭转颓势，年内迄今涨幅达到22%，超过全球矿业股.TRXFLDGLPUM21的整体表现。

按市值计全球最大的黄金生产商Goldcorp Inc (G.TO)股价上涨了34%，南非的Randgold Resources(RRS.L)涨幅达到33%。

同期金价仅上涨了9%至每盎司1,318美元。

Morningstar数据显示，英国注册的股票基金将金矿股仓位平均提升到1.55%，为2013年11月来最高。

Smith & Williamson Investment Management基金经理Ani Markova称，“我们正在见证企业执行的计划如何促使股价表现改善。”

去年金价跌幅达两位数令人吃惊，迫使矿业企业推出撙节举措，以节省现金并改善资本配置。金价下跌后，这些企业利润率降低并且无法承受高风险的行动。

“我们在金矿企业承担的那种风险已有改变，因金价在1,250-1,350美元水准持稳上升，相关企业开始施行正确的措施，让我们稍感放心，”贝莱德投资组合经理Catherine Raw称。

Raw表示贝莱德增加对加拿大上市公司埃尔拉多黄金公司(ELD.TO)的超配比重，称该公司的资源质量高，且以未来几年金价约在1,200-1,300美元来看，有可能带来强劲的现金流量。

贝莱德的基金降低了AngloGold Ashanti(ANGJ.J)的低配曝险。该公司正通过增加低成本、高级别的中非和澳洲资产，来稀释在南非的高风险、高成本生产的影响。

黄金相关企业股价、金价、全球矿企股价图表：

link.reuters.com/byb95v

**择股而进**

尽管类股整体走势适当，但仍有一些表现落后。

“去年如果把资金投入金矿股，可能损失50-90%，”摩根环球天然资源基金JGNAX.O投资组合经理人Neil Gregson称。

“今年到目前为止，表现最好和最差的差异很大，有些股挫跌达50%，有些则劲扬150%。”

不过整个类股仍比2010年便宜，因此能吸引投资人。

金价在2011年9月触及1,920.30美元的最高水准。

“相比2011年的水准，金矿股股价目前折价幅度达58%，以基本面来看，金矿股仍被高度低估了。”ETF Securities副主管Simona Gambarini说。(完)

(编译 张荻/张若琪 审校 许娜/石冠兰)

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