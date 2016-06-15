黄金涨至六周高位 此前美联储维持利率不变

路透纽约/伦敦6月15日 - 黄金周三触及六周高位，连续第六日攀升，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)下调今明两年经济成长预估，暗示放慢明年收紧货币政策的速度。

在结束为期两日会议后，美联储表示维持利率不变，但暗示仍计划今年升息两次，称预计美国就业市场在近期放缓后将会再度增强。

在美联储公布政策声明后，美元兑一篮子货币扩大跌幅，全球股市短暂扩大升幅。

1848 GMT，现货金上涨0.7%，报1,293.86美元，此前升至5月3日来最高1,296.70美元。

在美联储公布政策声明前，美国8月期金收涨0.20美元，报1,288.30美元。

“令人惊讶的是，美联储下调较长期成长预估，将2018年联邦基金利率目标中值下调62个基点，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong说。

“消息推动金价谨慎上涨，在公债收益率和美元下跌的情况下，如果黄金没有很快再次上探1,300美元以上的高位，将令人失望。”

“点阵图方面，联邦公开市场委员会(FOMC)与会者对今年加息次数预估中值为两次，不过，目前有六位与会者预计今年仅加息一次，3月会议时仅为一位，”CIBC Capital Markets董事和资深分析师Royce Mendes说。Mendes称，他们预计9月前不会加息。

在美联储公布政策声明后，以英镑计价的黄金上涨，攀升0.4%至近三年高位。

周二，全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓量上升至2013年10月来最高水准。

现货银上涨1%，报每盎司17.54美元。现货铂金小升0.1%，报每盎司974.50美元。现货钯金上涨0.5%，报每盎司535.50美元。(完)