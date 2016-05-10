金价盘中接近两周低点 因美元上涨和股市走坚

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透纽约/伦敦5月10日 - 黄金周二盘中触及近两周低点，上日录得3月来最大单日跌幅，美元上涨和股市攀升抑制对黄金的兴致。
黄金在尾盘交投淡静中扳回跌幅，在过去六个交易日中有五日下跌，上周五公布的数据显示，4月美国就业岗位增幅为七个月来最小，黄金未能完全把握住这一机会上涨。
1903 GMT，现货金上升0.3%，报每盎司1,267.30美元，早盘低见1,257.25美元，此为4月28日来最低水准。
美国6月期金收低0.1%，报每盎司1,264.80美元。
“近期推升金价的因素基本保持不变，其中包括美国联邦储备委员会(FED/美联储)的升息预期摇摆不定，以及美元走软，这让投资者感觉到一定程度的不确定性，不确定性通常对金市有利，”ETF Securities的商品研究部董事Nitesh Shah表示。
美元指数.DXY上涨0.2%，在亚洲交易时段触及近两周最高水准，延续5月3日触及15个月低位后反弹的势态。
全球股市上升，因油价攀升和企业报告的获利稳健，日圆兑美元再次回落。
在实货市场方面，一印度珠宝协会的高管估计，印度在佛陀满月节(Akshaya Tritiya)期间的黄金需求较上年同期减少近35%。
现货银上升0.7%，报每盎司17.12美元。现货铂金升1.2%，报1,050.50美元。现货钯金急涨1.6%，报592.75美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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