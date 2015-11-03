金价连跌第五日 触及四周低位

路透纽约/伦敦11月3日 - 金价周二连跌第五日，急跌近2%至四周低位，因美元走强，以及臆测美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在年内升息而承压。

美联储上周暗示可能在12月升息，压制了早前有关一系列低迷美国数据以及全球成长忧虑可能使美国升息时间推迟至明年的臆测。

1854 GMT，现货金XAU=急跌1.7%，报每盎司1,114.70美元，为三个半月来最大单日跌幅，稍早触及10月2日以来最低1,114.10美元。

美国12月期金GCv1收跌1.9%，报每盎司1,114.10美元。

交易商将密切关注本周的美国经济数据，尤其是周五出炉的关键美国非农就业报告，从中寻找美联储是否会在年内升息的线索。

“我们再度关注美国数据，因未来六周的数据是决定联邦公开市场委员会(FOMC)12月会议结果的最重要因素，”丹麦盛宝银行商品研究部主管Ole Hansen表示。

美元指数.DXY上扬0.6%重压金价。

现货银XAG=跌1.2%，报每盎司15.21美元。现货铂金XPT=回落1.5%，报每盎司957.50美元。现货钯金XPD=跌1%，报每盎司640.75美元。(完)