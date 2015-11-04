金价跌至一个月低位 因美元走高和叶伦称12月可能升息

路透纽约/伦敦11月4日 - 金价周三跌至一个月低位，连跌第六日，因美元飙升至三个月高位，此前美联储主席叶伦的言论提振市场对12月加息的预期。

在上周美联储政策会议后，叶伦首次公开发表讲话，她指出存在12月“升息”的可能性。

之后，纽约联储总裁杜德利向记者表示，同意叶伦所说的存在12月升息的可能性。

现货金XAU=最多下跌1%，至每盎司1,106美元，此为10月2日来最低，在2020 GMT，下跌0.8%，至1,108.10美元。

美国12月期金GCv1收跌0.7%，报每盎司1,106.20美元。

“黄金下跌的主要原因是，更多的市场参与者现认为美联储将在今年开始升息，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。

美股下跌，没有跟随欧亚股市的涨势，且在叶伦讲话后扩大跌幅。美元指数.DXY上扬0.9%，扩大稍早因美国民间就业岗位增长高于预期所带动的涨幅。

原油和其他商品市场下跌，且追踪19种商品走势的汤森路透核心商品指数.TRJCRB下挫1.7%。

自美联储在10月28日的政策会议上保留了12月升息的可能性后，金价在过去六个交易日累计下跌5%。

交易商等待本周稍后出炉的美国非农就业报告。

现货银XAG=跌1.4%，报每盎司15.05美元。现货铂金XPT=下跌0.9%，报每盎司951美元。现货钯金XPD=大跌2.1%，报每盎司627.75美元。(完)