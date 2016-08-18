金价回稳 美联储7月会议记录显示决策者需要看到更多数据

路透纽约/伦敦8月17日 - 黄金周三持稳，美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布7月货币政策会议记录后，黄金走势反复。会议记录显示，部分联储政策制定者预计可能需要很快升息，但普遍同意升息前需要看到更多数据。

会议记录显示，联邦公开市场委员会(FOMC)委员对美国经济前景和就业市场整体上乐观，但多位委员不赞成短期内加息，唯恐未来就业增长放缓。

在1904 GMT，现货金上涨0.02%，至每盎司1,345.96美元。在美联储会议记录公布后，现货金应声下跌0.6%至1,337.22美元，之后又一度上涨0.4%。

在美联储会议记录公布前，美国期金收低0.6%，报1,348.80美元。

“看来没有人确信，美联储会议记录反映出决策者会在9月升息，或者他们将放弃一直以来倾向的鸽派立场，”LOGIC Advisors创立人之一的Bill O'Neill说。

“会议记录也没有显示，美联储会毅然采取多次加息的积极模式。所以仍存在许多不确定性。”

美元兑一篮子主要货币持平，此前在美联储公布会议记录后，在平盘上下方游走。美国股市脱离日内低点，三大股指均收高。

路透技术分析师王涛(音译)说，现货金在每盎司1,333.50-1,358.01美元区间，走势看来呈中性，若脱离该区间或许会暗示未来走向。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD周二黄金持仓量增加0.19%，至962.23吨。

现货银跌0.2%至每盎司19.73美元。现货铂金(白金)升0.5%至每盎司1,117.90美元，现货钯金跌0.8%，至每盎司694.50美元。(完)