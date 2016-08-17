黄金缩减涨幅 美国经济数据喜忧参半

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦8月16日 - 黄金周二缩减涨幅，因美国经济数据喜忧参半无法为今年美国利率前景提供进一步线索，且美元触及七周低位后缩减跌幅。
美国7月消费者物价指数(CPI)较前月持平，因汽油成本在五个月来首次下跌，核心CPI温和上升，而美国7月房屋开工意外攀升，7月工业生产较前月增幅大于预期。
1907 GMT，现货金上涨0.7%，至每盎司1,347.95美元，在稍早上升1.3%，之后缩减涨幅。
美国期金收涨0.7%，报每盎司1,356.90美元。
“CPI数据最初推高金价，但之后纽约联储总裁杜德利暗示可能最早在9月加息，”Heraeus Metal Management副总裁Miguel Perez-Santalla说。
在杜德利讲话后，联邦基金利率期货下跌。杜德利表示，如果经济进一步改善，美联储可能在9月加息。
交易商预计，美联储12月加息的机率为55%，高于周一的42%。
亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国经济足够强劲，年底前至少可再升息一次，甚至可能是两次。
市场聚集周三1800 GMT美联储将公布的7月会议记录。
现货银升0.2%，至19.84美元。现货铂金稍早触及近三周低位1,105.50美元，后反弹0.7%，至1,114.99美元。
现货钯金上涨1.4%，报703.50美元，周一触及三周低点679.72美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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