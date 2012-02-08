黄金不是对冲通胀的可靠工具--研究

瑞士信贷和伦敦商学院的Elroy Dimson、Paul Marsh 以及Mike Staunton周二公布一项对过去112年金融资产的研究，结果显示金价走势过於波动，不能作为对冲通胀的可靠工具。通胀不会降低黄金的实质价值，但黄金没有收益或收入流，其长期回报率远低於股市。路透