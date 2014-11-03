金价徘徊在4年低位附近 因油价走低且美元走强

路透纽约/伦敦11月3日 - 金价周一走低，徘徊在四年低位附近，因油价重挫和美元走强合力打压金价，使其连跌第四日。

分析师称，金价的短期前景仍是凶多吉少，因现货金之前跌穿了1,180美元。在6月和10月的两轮大跌中，金价都守住了该水准。

10月美国制造业意外加速扩张，使有关美国联邦储备委员会(FED/美联储)将较预期提前升息的臆测升温。

“升息前景，加之预期美元走强，给金价构成了重大阻力，”巴克莱资本的贵金属分析师Suki Cooper表示。

“短期来看，实货买盘可能给金市带来一定的下档支撑，”Cooper说。

美国钱币交易商周五报告，散户对金币和银币的需求急增，当日金价重挫3%，至2010年以来最低1,161.25美元。

1940 GMT，现货金XAU=回落0.5%，报每盎司1,168.60美元，稍早跌至1,161.70美元的低位。

美国COMEX-12月期金GCZ4收跌1.80美元，报每盎司1,169.80美元，根据路透初步数据，收盘时成交量与30日均值一致。

金价遭受重创，因油价回落近3%，至2010年6月以来最低约每桶78美元，美元指数.DXY攀升至四年高位。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓量10月加速减少，降至六年低位。

其他贵金属方面，现货银XAG=回落0.3%，报每盎司16.10美元。

在美国车商公布10月汽车销售为数年来最高后，铂金系金属上扬。

现货铂金XPT=上扬0.6%，报每盎司1,236美元。现货钯金XPD=升1.3%，报每盎司798.50美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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