金价结束四日连跌上涨 因美元走软

路透纽约/伦敦11月4日 - 金价周二上涨，结束之前连跌四日的頽势，受助于美元指数回落，以及对金价跌至四年低位后将吸引亚洲实货需求的预期。

金价受到支撑，因美元兑欧元下跌，之前路透报导，欧洲央行内部对总裁德拉吉的领导风格感到不满，令市场预计这将限制欧洲央行未来放宽货币政策的能力。

迄今，对金价反应敏感的中国和印度市场的黄金需求平平。不过，交易员表示，金价跌穿1,180美元附近的关键水平，短期将吸引更多买入兴致。

“我们预计，随着金价进一步下跌，新兴市场的需求将增加，”汇丰首席金属分析师表示。

1809 GMT，现货金XAU=上涨0.3%，报每盎司1,167.75美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ4收跌2.10美元，报每盎司1,167.70美元。

分析师表示，投资者透过黄金期权寻求保护金价进一步下跌的风险。COMEX数据显示，执行价在1,075美元的12月卖权的未平仓合约在过去两日急增超过3,500口。

从技术角度来看，分析师指出金价介于1,155-1,180美元的技术支持区域，1,155美元是金价从2008年低位至2011年触及的1,920.30美元纪录高位的61.8%回档位。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓量周一小幅增加0.01吨，为10月16日来首次上升，但仍接近上周触及的六年低位741吨。

其他贵金属方面，现货银XAG=回落0.6%，报每盎司16.01美元。

现货铂金XPT=下跌0.9%，报每盎司1,221.99美元。现货钯金XPD=下滑1.7%，报每盎司785.50美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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