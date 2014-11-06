黄金和白银保持在数年低位附近 跌势暂缓

路透纽约/伦敦11月6日 - 金价周四微升，上日下跌至四年低位后吸引一些买家回场，以及美元因获利了结而回落，也扶助金价。

1933 GMT，现货金XAU=上涨0.3%，报每盎司1,144.30美元，交投清淡，投资者静待周五出炉的非农就业数据。

金价仍接近上日低位1,137.40美元，此为2010年初来最弱水平。美国12月黄金期货GCv1收跌0.3%，报每盎司1,142.60美元，之前迫近周三触及的逾四年低位1,137.10美元。

“金价今日持稳，在明日早上非农就业报告公布前，没有人愿意大举建仓，”Aurum Options Strategies首席黄金交易商Paul Sacks说。

周五公布的美国非农就业报告可能提振对美联储将较其他主要央行更早收紧货币政策的预期，这可能进一步拉低金价。

尽管美元指数周四回落，但近几个交易日美元急升，拖累黄金跌穿关键技术支撑位1,180美元和1,155美元，至2010年初来的最低位。

欧元兑美元触及两年低位，之前欧洲央行总裁德拉吉表示，央行将向欧元区经济挹注更多资金，以刺激经济。

技术分析师曾表示，黄金在跌穿关键支撑位后，将可能测试1,000美元。

现货白银XAG=上升0.4%，报每盎司15.40美元，周三下跌超过4%，至四年半低位15.13美元。

现货铂金XPT=下滑1%，报每盎司1,192.25美元。现货钯金XPD=跌1%，报每盎司747美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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