金价小幅回落 因中国降息引发的买盘消退

美联储副主席费舍尔认为这一次缩表恐慌不会重演
路透纽约4月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)副主席费舍尔周一表示，美联储最近暗示可能今年晚些时候开始缩减4.5万亿美元的资产负债规模，市场对此无甚反应，表明政策转变或顺利进行。
路透伦敦11月24日 - 金价周一小幅回落，因上周五推升金价至三周高位的买盘消退，中国央行上周意外降息，引发全球最大黄金消费国中国的需求将增加的希望。
“通过释放更多中国民众的支出能力，(降息)导致黄金需求增加，进而引发金价长期响应的可能性增大，”Mitsubishi Corp的策略师Jonathan Butler表示。
2028 GMT，现货金XAU=回落0.2%，报每盎司1,199.65美元，上周触触及三周高位1,207.70美元。美国期金GCcv1收报每盎司1,195.70美元，下跌2美元。
“上周五触及三周高位只是金价跌势暂停，”荷兰银行的分析师Georgette Boele表示。
“我们仍预计美国利率明年将被上调，且上调的速度可能快于市场目前的预期，”Boele称，“这将令金价承压。”
周四为美国感恩节假期，且投资者静待本周石油输出国组织(OPEC)会议的消息，以及周日瑞士就如何管理该国黄金储备的公投结果，市场交投清淡。
今日公布的MARKIET美国服务业PMI数据不及预期，给美元构成一定的压力，数据公布后，金价缩减部分跌幅。
但美元仍接近四年高位。
在黄金实货市场，中国现货金XAU9999=SGEX较期货溢价周一为1-2美元，与之前一个交易日持平。交易商寄望，中国降息将会重燃对黄金珠宝、金条和金币的买兴。
其他贵金属方面，现货铂金XPT=跌1%，报每盎司1,208.5美元。现货钯金XPD=上扬0.06%，报每盎司791.5美元。现货银XAG=升0.2%，报每盎司16.51美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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