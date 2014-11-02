黄金和白银价格跌至2010年以来最低 因美元劲扬

路透纽约/伦敦10月31日 - 黄金和白银价格周五跌至2010年以来最低，因美元兑日圆和其他主要货币劲扬，之前日本央行意外宣布扩大刺激计划规模。

现货金跌至每盎司1,180美元之下，在6月和去年12月的两轮大跌中，金价均未曾失守该水准。本月稍早，金价仍坚守该水准，直到周五才因美元涨势迅猛而失守。

日圆兑美元周五重挫至近七年低位，可能录得18个月来最大单日跌幅，因日本央行意外宣布大幅增加刺激规模。

“金价回落的主要原因是美元走强，在日本央行进一步放宽货币政策后，美元兑日圆走强，”Sica Wealth Management的首席投资长Jeffrey Sica表示，该公司管理着10亿美元的客户资产。

“金价短期内可能进一步回落，因美元短期内有进一步上扬的空间，但金价最终应会受益于投资者对冲央行行动带来的不确定性和经济动荡，”Sica表示。

现货金XAU=盘中下跌多达3%，触及2010年7月以来最低1,161.25美元。 1957 GMT，急跌2.25%，报每盎司1,171.71美元，录得7月以来最大单日跌幅。

黄金盘中跌穿1,200和1,180美元这两个重要支撑位，并触发止损卖盘，本周可能下跌4.8%，创2013年6月以来最大周度跌幅。

美国COMEX-12月期金GCZ4收跌2.25%，报每盎司1,171.6美元。

现货银XAG=稍早重挫4%，至2010年2月以来最低15.76美元，本月可能连跌第四个月。尾盘回落1.71%，报每盎司16.14美元。

全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量周四减少0.16%，至741.20吨，为六年低位。

另外，对黄金和白银的零售需求仍然强劲。10月美国金币销售跳增22%，至1月以来最高。

其他贵金属方面，现货铂金XPT=回落0.7%，报每盎司1,229.5美元。现货钯金XPD=上扬1.8%，报每盎司788.5美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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