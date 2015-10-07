金价触及两周高位后回落 静待明日美联储公布会议记录

中国泛海控股和IDG资本联手收购科技出版业者国际数据集团
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透纽约/伦敦10月7日 - 金价周三下跌，从两周高位回落，因美元上涨，但对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将升息推迟至明年的预期限制了黄金的跌幅。
1853 GMT，现货金微幅下跌0.1%，报每盎司1,145.86美元，此前触及9月24日来最高1,153.30美元。
美国12月期金收高2.3美元，报每盎司1,148.70美元。
市场交投相对疏落，交易商静待周四1800 GMT美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布会议记录。
“市场将在美联储9月会议记录中寻找决策者认为可支持美国升息的理据，以及他们就全球市场动荡进行了如何仔细深入的讨论，”U.S. Bank财富管理高级投资策略师Rob Haworth说。
美股和其他国家的股市回吐稍早录得的涨幅，因对美国企业盈利前景的担忧日益加重，且油价扭转早盘涨势。
美元指数上涨，也令金价承压。
美国经济数据疲弱和对全球经济保持谨慎态度，使许多市场人士推迟对美联储升息时间的预期。对联储升息时机的臆测扶助金价在本月迄今上涨约3%。
其他贵金属方面，白银上涨至三个半月高位16.10美元，连续第四日攀升，本月迄今累计上涨8.5%。
铂金连涨第四日，升至9月25日来最高的952美元。
钯金下跌1.1%，报694.75美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。