金价升至七周高位 因美联储会议记录通胀立场温和

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约/伦敦10月9日 - 金价周五攀升至七周高位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)最新会议记录显示，决策者不急于升息，美元因此受压。
现货金上扬1.6%，报每盎司1,156.70美元，盘中触及8月24日以来最高1,159.80美元。本周可能上涨1.5%。
美国12月期金收涨1%，报每盎司1,155.90美元。
金价受到支撑，因周四公布的美联储会议记录暗示，联储对收紧政策非常谨慎，即使当时疲弱的非农就业报告尚未公布。上周五公布的就业数据显示，美国就业岗位增长大幅放缓。
“市场对联储短期内升息的信心减弱，”Natixis的金属分析师Bernard Dahdah表示，“美国近期公布的数据不太好。”
但投资者仍然保持谨慎，他们注意到会议记录也透露出，多数决策者认为联储仍应在今年升息。
铜和锌等基本金属价格急升也给工业贵金属提供了一定的支撑。
现货铂金劲扬4.2%，报每盎司983美元，为9月18日以来最高，本周可能上扬7.7%，为四年来最大周度涨幅，之前嘉能可宣布将关闭在南非的Eland铂金矿。
现货钯金一度攀升3.4%，至四个月高位每盎司722美元，本周可能连涨第五周。
现货银升0.8%，报每盎司15.78美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。