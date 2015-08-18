投资者7月撤离黄金ETP 但石油ETP资金流入反弹

路透伦敦8月17日 - 由于美元上涨，投资者7月大举赎回23亿美元黄金上市交易产品，但原油期货下跌后，能源上市交易产品流入大增约19亿美元。

今年投资者对石油上市交易产品一直采取逆向策略，第一季买进80亿美元，预期油价反弹；第二季则赎回26.7亿美元。

7月布兰特原油期货LCOc1大跌18%，又促使投资者返回市场，很多投资者认为价格已经见底。

“油价进一步进行修正，原因是库存增加、市场预期伊朗增加的产量将涌向市场，以及美元走强，”贝莱德(Blackrock) iShares投资策略师Wei Li称。

“投机性投资者在这些水平入场可能是为了探底。”Li指出，受美国联邦储备委员会(美联储/FED)9月可能采取近10年来

首次升息行动的预期所伤，金价7月跌至五年半低点。“尽管希腊债务危机让部分资金寻求避险。”

ETP发行商ETF Securities的汇市和大宗商品策略师Martin Arnold表示，多数流出资金似乎是美国的，这支持了良好经济数据带动的美元走强势头助长黄金普遍卖压的论点。

周期性商品ETP也持续遭遇资金外流，工业金属ETP资金撤出1.06亿美元，多元商品ETP资金外流3.84亿美元。

基本金属7月卖压沉重，因中国经济放缓令投资者不安；期铜CMCU3跌近10%。

“中国因素带来的痛击似乎未停。”Arnold说。“我们见到人民币定价机制调整后的市场直觉反应--工业金属重跌。”

但他也指出，ETF Securities在8月初已开始看到铜铝ETP低接买盘浮现。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪 审校 王颖/张荻)

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