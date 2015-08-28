黄金迎来中期反弹契机--招金期货

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
以下内容节选自8月28日的《期货日报》：
受中国央行“一次性贬值”汇率政策调整影响，新兴市场危机露端倪。由此全球金融市场8月波动率上升，避险情绪爆发，诱发金市空头回补，金价强势反弹，最高涨幅一度逾6.3%。然而美联储加息预期起起伏伏，投资者对于重新投入金市依旧较为恐惧，逢低买盘表现不振。受中国央行“双降”缓和了金融市场紧张氛围影响，美元、欧美股市获得提振，金价回落。
黄金市场目前最直接的利空因素仍然是美联储加息的时间和幅度，但全球经济一盘棋，美国目前难以独善其身。随着金市逢低买盘的逐步介入，预计金价在1100美元/盎司附近将夯实中期底部支撑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
(整理 路透中文部)
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