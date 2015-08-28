版本:
中国
财经视点 | 2015年 8月 28日 星期五 09:34 BJT

黄金迎来中期反弹契机--招金期货

以下内容节选自8月28日的《期货日报》：

受中国央行“一次性贬值”汇率政策调整影响，新兴市场危机露端倪。由此全球金融市场8月波动率上升，避险情绪爆发，诱发金市空头回补，金价强势反弹，最高涨幅一度逾6.3%。然而美联储加息预期起起伏伏，投资者对于重新投入金市依旧较为恐惧，逢低买盘表现不振。受中国央行“双降”缓和了金融市场紧张氛围影响，美元、欧美股市获得提振，金价回落。

黄金市场目前最直接的利空因素仍然是美联储加息的时间和幅度，但全球经济一盘棋，美国目前难以独善其身。随着金市逢低买盘的逐步介入，预计金价在1100美元/盎司附近将夯实中期底部支撑。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

(整理 路透中文部)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 财经视点

热门文章

编辑推荐

文章推荐