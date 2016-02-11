全球金市投资者增加对看涨期权的押注

路透纽约2月10日 - 黄金期权波动率飙升至逾一年最高，投资者押注最近的涨势持续下去，因对避险资产需求增加及全球经济相关担忧。

金价周一突破重要心理关口每盎司1,200美元，买入活动让相对平静的期权市场重新热闹起来，该市场过去一年大部分时间在区间波动。

90天期隐性平值选择权波动系数GCATMIV周三飙升至18.61%，为2015年1月末以来最高，高于上周五的16%。

“交易量确实似乎来自买方（这自然会提高波动率），因为期权交易看多的一方支付权利金，”纽约一期权经纪商称。

“过去十个交易日中，较长期看涨期权的买兴为主导。”

他称，机构投资者的买兴回升，带来了基金和其他投机客，本周在期权市场带来更大的流动性。

波动性飙升，创下8月来最大三日涨幅。(完)