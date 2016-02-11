全球金市投资者增加对看涨期权的押注

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约2月10日 - 黄金期权波动率飙升至逾一年最高，投资者押注最近的涨势持续下去，因对避险资产需求增加及全球经济相关担忧。
金价周一突破重要心理关口每盎司1,200美元，买入活动让相对平静的期权市场重新热闹起来，该市场过去一年大部分时间在区间波动。
90天期隐性平值选择权波动系数GCATMIV周三飙升至18.61%，为2015年1月末以来最高，高于上周五的16%。
“交易量确实似乎来自买方（这自然会提高波动率），因为期权交易看多的一方支付权利金，”纽约一期权经纪商称。
“过去十个交易日中，较长期看涨期权的买兴为主导。”
他称，机构投资者的买兴回升，带来了基金和其他投机客，本周在期权市场带来更大的流动性。
波动性飙升，创下8月来最大三日涨幅。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。