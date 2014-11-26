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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 26日 星期三 13:27 BJT

高盛、巴斯夫和汇丰被指控操纵铂金和钯金价格

高盛、德国巴斯夫、汇丰控股和南非标准银行在美国被起诉操纵金属价格。原告Modern Settings LLC称，被告非法共享客户数据，“抢先得知”预期中的价格波动，制造虚假的“欺诈”交易指令，导致公司买入金属后蒙受数百万元美元损失。路透
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