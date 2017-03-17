黄金升至一周高位 受美联储鸽派基调和美元下跌提振

路透纽约/伦敦3月16日 - 金价周四连续第二日上涨，攀升至逾一周

最高水准，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示仅会逐步升息，美

元下滑至五周最低。

1903 GMT，现货金涨0.7%，报每盎司1,227.43美元，此前曾触

及3月6日来最高1,233.13美元。

美国4月期金收涨2.2%，报每盎司1,227.10美元。

美联储周三一如预期宣布升息，这是三个月来第二次加息，不过，联

储没有暗示会加快收紧货币政策的步伐，和部份投资者的预期相左。

“人们原本押注美联储的点阵图和政策声明会更鹰派，但事实不是这

样，”Sprott Asset Management资深投资组合经理Trey Reik说。

美元指数触及五周低点，受美联储声明拖累。

“在美联储政策声明公布前，公债收益率上升，因预期美联储将加快

升息步伐，不过美联储却维持温和的升息步伐和保持前瞻指引不变，导致

黄金今日有些反弹，”丹麦盛宝银行商品策略部门主管Ole Hansen补充说

。

“与此同时，荷兰的选举结果没有令欧洲的政治风险上升，抑制了黄

金的涨势，”Hansen补充说。

荷兰中间偏右的首相吕特在周三大选中击败了反伊斯兰和反欧盟的威

尔德斯，让其他面对民族主义浪潮的欧盟国家大大地松了一口气。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust在本周迄

今的黄金持仓量增幅，已经几乎全数收复上周录得的降幅。

其它贵金属方面，现货银涨0.05%，至每盎司17.31美元，此前

曾触及一周最高位17.56美元。

铂金攀升0.8%，至每盎司957美元，接近早前触及的3月7日以

来的最高位971.60美元。

钯金涨0.2%，至每盎司764.70美元，盘中触及一周高位774.70

美元。(完)