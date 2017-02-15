黄金缩减涨幅 因美联储主席叶伦国会作证后美元上涨

路透纽约/伦敦2月14日 - 黄金周二从盘中高位回落，因美元上涨，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦称，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。

叶伦的讲话基调较投资者预期的更鹰派，但她暗示，特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。

美国总统特朗普的国家安全顾问弗林(Michael Flynn)辞职，此前有消息称他在特朗普就职之前，与俄罗斯驻美大使讨论过美国对俄制裁的问题，并就该谈话误导了副总统彭斯。

1936 GMT，现货金上涨0.4%，报每盎司1,229.49美元。美国期金收跌0.03%，报1,225.40美元。

叶伦在参议院金融委员会就半年度货币政策报告作证词陈述后，美元指数触及逾三周高位，美股升至纪录高位。

“叶伦尝试令市场对3月升息的预期稍稍增强。这并不代表美联储会在3月行动，但美联储希望保留在3月升息的选项。”Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市场策略师Omer Esiner说。

在叶伦国会作证前，里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美联储加息的速度需要快于当前市场的预期，因为，尽管特朗普政府的新政策存在不确定性，但势必会迫使美联储采取相应的行动。

周一SPDR Gold黄金持仓量上升0.49%，至840.87吨。

现货银上涨1%，报17.97美元，稍早升穿18美元，至11月11日来最高。

现货钯金升1%，报782.40美元。现货铂金上扬0.6%，报1,001.20美元。(完)