黄金缩减涨幅 因美联储主席叶伦国会作证后美元上涨

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约/伦敦2月14日 - 黄金周二从盘中高位回落，因美元上涨，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦称，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
叶伦的讲话基调较投资者预期的更鹰派，但她暗示，特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。
美国总统特朗普的国家安全顾问弗林(Michael Flynn)辞职，此前有消息称他在特朗普就职之前，与俄罗斯驻美大使讨论过美国对俄制裁的问题，并就该谈话误导了副总统彭斯。
1936 GMT，现货金上涨0.4%，报每盎司1,229.49美元。美国期金收跌0.03%，报1,225.40美元。
叶伦在参议院金融委员会就半年度货币政策报告作证词陈述后，美元指数触及逾三周高位，美股升至纪录高位。
“叶伦尝试令市场对3月升息的预期稍稍增强。这并不代表美联储会在3月行动，但美联储希望保留在3月升息的选项。”Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市场策略师Omer Esiner说。
在叶伦国会作证前，里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美联储加息的速度需要快于当前市场的预期，因为，尽管特朗普政府的新政策存在不确定性，但势必会迫使美联储采取相应的行动。
周一SPDR Gold黄金持仓量上升0.49%，至840.87吨。
现货银上涨1%，报17.97美元，稍早升穿18美元，至11月11日来最高。
现货钯金升1%，报782.40美元。现货铂金上扬0.6%，报1,001.20美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 刘静)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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