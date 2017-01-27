黄金延续跌势触及两周低位 因美元上涨

独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透纽约/伦敦1月26日 - 金价周四下跌至两周低位，因美元和股市上涨，但预计美元即将终止涨势，扶助限制黄金的跌幅。
2002 GMT，现货金跌1%，报每盎司1,187.93美元，盘中跌至1月11日来最低的1,184.03美元。美国期金收低0.7%，报每盎司1,189.80美元。
美元上涨，使美元计价的商品对持有其他货币的投资者来说更昂贵，可能限制黄金需求。
“今早美元小幅上升，公债收益率小涨，这是黄金留在1,200美元以下的原因，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke说。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持仓量周三下跌0.6%，至799.07吨。
交易商表示，印度实货需求疲弱，因金价在较高水准，中国需求在农历新年前下降。
钯金下滑1%，至每盎司722美元，此前触及三周低点711.15美元。周三跌幅超过7%，为2013年4月来表现最差的一日。
白银跌0.9%，至每盎司16.79美元。铂金小涨0.08%，报978.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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