黄金守住1,700美元但立足不稳

路透纽约/伦敦9月6日电---金价周四上涨,因欧洲央行公布规模可能不设限的购债计划,尽管美国经济数据正面,缓和了金价的升幅.

虽然金价守住1,700美元重要关口,但美国就业数据暗示劳工市场有初步改善,令金价从六个月高位回落.

美国民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,美国8月民间部门就业人数增加20.1万人,大幅超越分析师的预期.另一报告显示,美国最新一周初请失业金人数下降.

美国经济增强的迹象可能降低美国联邦储备委员会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松政策的机率,压制金价自8月中以来累计上升8%的涨势.

但投资人静待周五倍受关注的8月非农就业报告,冀望对美国经济体质有更深入的了解.

在2014GMT,现货金升0.51%,报每盎司1,701.50美元,美国12月期金结算价上升0.7%,报每盎司1,705.60美元.

金价攀升至每盎司1,713.79美元的3月初以来最高水准,受欧元反弹影响,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉宣布了可能无限量购买债券的计划,旨在压低欧元区国家的举债成本并化解肆虐四年的欧债危机.

金价往往在低利率环境下受益,且欧元兑美元走强可能进一步加剧黄金涨势,不过其涨幅在周五美国就业数据出炉前恐将有限.

"黄金正在企稳,因市场得到了一直期盼的东西,但金价能否就此转入升势,还需要观望美国公布的数据,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)资深经理Ole Hansen说.

"金价在1,700美元上方逗留的时间越长越好.这给多头建立新仓带来一些信心,"他并称.

现货银延续六周涨势,一度触及每盎司32.98美元的五个月新高,目前的相对强弱指标(RSI)显示白银仍处於超买区域.

但现货银在逼近33美元时遇阻回落,尾盘升1.36%,报每盎司32.69美元.

现货铂金(白金)升1.0%,报每盎司1,580.49美元,现货钯金上涨0.33%,报每盎司642.10美元.(完)

--编译 利棣儿/肖群英;审校 郑茵

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