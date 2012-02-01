金价因对经济的乐观情绪而收高

* 金价上涨,因欧元走强及制造业增长强劲

* 金价录得32年来最大的1月升幅,一些人士预计金价或将回调

路透纽约/伦敦2月1日电---金价周三上涨,因美元兑欧元下跌及全球制造业数据强劲,而分析师称金价在录得32年来最大1月升幅後,可能因获利了结而承压.

金价跟随美股和布兰特原油上涨,此前数据显示美国制造业以七个月来最快的速度成长.中国制造业活动也扩张,且德国制造业产出录得四个月来首次上升.

金价势将录得五周连涨,一些分析师说,预料短期内金价将因一些获利了结而承压.金价在1月累计上升11%,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)称可能至少在2014年底前保持近零利率且欧债危机没有缓和迹象.

"金价几周均上涨,目前可能是涨势的延续,进行一些获利了结的时机已成熟,但技术和基本面因素还未暗示行情将扭转,"RBC Capital Markets副总裁George Gero说.

1801GMT,现货金升0.5%,至每盎司1,745.80美元.

美国4月期金结算价上涨8.10美元,报每盎司1,748.50美元.

1月份金价升11%,录得去年8月来最大单月升幅,及1980年以来1月份最大升幅.

Quantitative Commodity Research顾问Peter Fertig称,如果周五美国非农就业数据不令人失望,金价可能延续升势.

欧元计价的黄金价格在大约六个月最高位交投.

现货银升1.9%,报每盎司33.75美元,1月银价上涨近20%,录得九个月来最大月度升幅.

铂金和钯金均攀升,因铂金群金属投资者消化好坏不一的美国1月汽车销售数据.

现货铂金(白金)升1.9%,至每盎司1,614.99美元;现货钯金也升1.9美元,报693.47美元.

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最新价格/ 当日 当日 今年迄今

结算价 变动 涨跌% 变动 COMEX 4月黄金期货 1748.50 8.10 0.5% 11.6% COMEX 3月白银期货 33.770 0.508 1.5% 21.0% COMEX 4月铂金期货 1621.00 32.90 2.1% 15.8% COMEX 3月钯金期货 696.60 10.25 1.5% 6.2%

现货金 1745.80 8.40 0.5% 11.6% 现货银 33.75 0.62 1.9% 21.9% 现货铂金 1614.99 29.99 1.9% 15.9% 现货钯金 693.47 12.67 1.9% 6.3%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)